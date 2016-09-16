| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉傷翁叫不到救護車 警駕巡邏車送醫

2016-09-16

〔記者蔡清華／高雄報導〕莫蘭蒂颱風來襲，各地風強雨大，狂風暴雨重創高市，意外事故頻傳，十四日下午風雨最強時，鳳山市一名受傷老翁一度叫不到救護車，緊急由警方巡邏車送醫。

忠孝派出所巡佐許哲源及警員湯坤儒，十四日下午獲報轄區內中興街三十九號有人受傷，兩員立即前往搶救。

六十八歲陳姓老翁，因風勢過大，被自家的鐵捲門撞傷左後背肋骨骨折，當場疼痛難耐站不起來，其杜姓妻子多次撥打一一九救護車，但因颱風災情嚴重，救護案件量增多一時無法處理，無法立即派救護車前往救護。

兩員見情況危急，毫不猶豫立即開巡邏車護送陳姓老翁至國軍醫院救護，傷者陳翁及妻子對於警方不畏風雨即刻救援之舉深表謝意！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅

梓官區蚵寮國小兩座鐵皮屋，不敵強颱莫蘭蒂摧殘，像紙盒般被掀開，並從三樓頂墜落，其中一座砸中學校隔鄰的五間民宅，鋼筋並穿破牆壁，當時住戶都在屋…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：〈南部〉傷翁叫不到救護車 警駕巡邏車送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.