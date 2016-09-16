〈南部〉鐵皮屋頂颳落路中 13警徒手搬開

2016-09-16

〔記者黃建華／高雄報導〕颱風莫蘭蒂過境，強風威力驚人！前金區一所幼稚園的大型鐵皮屋頂，前晚被莫蘭蒂強風颳落，掉在路中間，需動用大型機具才能移除，不過，前金分駐所擔心鐵皮屋頂造成交通意外，緊急由所內十三名可用警力，以徒手搬運方式移除鐵皮屋頂，過往人車莫不鼓掌叫好。

新興分局前金分駐所副所長吳佳霖、警員張善嘉十四日晚間接獲報案，得知成功一路及前金二街路中央有一掉落大型鐵皮屋頂妨礙交通，雖未壓到人，但過往車輛通行險象環生。

警方聯繫環保局表示無法排除，需工務局大型機具才可排除鐵架，所長王宗明只好動用可用的十三名警力至現場排除。在王所長指揮下，大家一起合作，不畏風雨通力合作將大型屋頂鐵架搬至路旁，恢復交通順暢，民眾都鼓掌叫好。