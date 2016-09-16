〈南部〉【強風豪雨颱風天 熱心警伸援手】翁偕妻就醫錢花光 警冒風雨送回

2016-09-16

〔記者黃建華／高雄報導〕一對來自林園的夫妻在颱風天搭客運來高雄市區看病，卻花光盤纏，又沒交通工具回家，求助警方，五福二路派出所巡佐鄭榮福和警員王意婷得知兩人困境，自告奮勇駕車頂著風雨護送這對夫妻返回林園，讓這對夫妻感動不已。

八十四歲吳姓老翁和五十歲的曾姓夫人住林園區，膝下並無子女，兩人十四日不畏風雨到八○二國軍高雄總醫院看病，本想看完病搭乘客運返家，不料，客運下午班次停駛，兩人只好先搭乘公車到新崛江的麥當勞覓食，購餐完後發現身上帶的錢全花光，無法搭乘任何交通工具返家，正想尋找好心人幫忙，就在此時看到兩百公尺處就有派出所，便進入派出所尋求警方協助。

巡佐鄭榮福和警員王意婷聽了兩人處境，自告奮勇提議要載這對夫妻回林園，一路上因停電路燈不亮、路樹倒塌阻斷道路、風強雨大一點也沒有變弱的趨勢，但巡佐鄭榮福和警員王意婷一心只想安全迅速護送兩人回家，不懼路況有多差，終於在半小時後順利抵達林園，找到兩人的家。

吳、曾姓夫妻很感謝兩位警察的熱心幫忙，尤其是颱風天根本找不到人可以幫忙，又身無分文。巡佐鄭榮福和警員王意婷也提醒兩人如遇到天候狀況不佳，交通不便最好還是不要跑得離家太遠。