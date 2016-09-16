〈南部〉「馬勒卡」不攪局 今晚有望窺月
2016-09-16
〔記者王捷／台南報導〕莫蘭蒂颱風過後，台南、高雄的水氣偏多，但殘留雲層不厚，今天以後天氣將越來越穩定，南區氣象中心指出，昨日台南的雲量已經變少，但多數民眾仍會擔心馬勒卡對台灣的影響，颱風路徑經過東北海面北轉到日本，雖然未來還有變數，但馬勒卡對南部天氣影響不大，今日台南、高雄有機會在雲縫中窺月。
中秋賞月遇到颱風攪局，所幸颱風影響將很快離開南部，昨日台南、高雄發布列為大雨、豪大雨水氣比較偏多，台南到了晚間月亮稍稍露臉，不過，雲層晚間增加；高雄情況則是比台南水氣豐富，南部下雨的機會多，不過，在今天過後天氣將逐漸穩定。
依據中央氣象局預報，今天晚上台南、高雄的降雨機率為四十％，各地有局部陣雨或雷雨，中部以北下雨時間較長。不過，昨日降雨集中在東南部地區，高雄、台南雖然列在大雨與豪大雨區，民眾仍感受到昨日中午過後雨勢已減緩。
不過，氣象中心提醒，沿岸地區仍可能有長浪發生，民眾要烤肉、放煙火盡量找安全的地方，請勿靠近沿海地區。另外，由於今日仍有下雨機會，民眾在外烤肉要隨時備妥雨具。
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