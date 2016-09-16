〈南部〉六甲大丘園產業道路中斷 待搶修
2016-09-16
〔記者楊金城／六甲報導〕月初豪雨造成六甲大丘里麻竹湖往大丘園產業道路崩塌，公所封路以策安全，颱風過後又嚴重些，六甲區長蔡秀琴昨天上山勘災，因這是山區居民往市道一七四線的主要聯外道路，路不修被民眾抱怨，公所將進行搶修，未來復建工程並將爭取中央整治邊坡。
此外，北門王爺港海埔新生地養殖專區的海堤防汛道路，因颱風帶來暴潮，海水加雨水讓往急水溪出海口的防汛道路路段約三百公尺長到昨天仍積水未退。
蔡秀琴剛開刀治療頸椎未癒，指揮六甲防災工作後，昨又上山勘災，幸好山區的柳丁落果不多，柚子和洋香瓜則災損五公頃，提報農業局彙整農業災情。
但大丘里麻竹湖往大丘園、嶺頂的產業道路坍塌情形又嚴重些，蔡秀琴說，崩塌路段約五十公尺長，路基坍塌流失，使得原本路寬約三公尺，現已僅剩不到一半路面，因馬勒卡颱風跟隨在後，為確保民眾通行安全，產業道路將持續封閉，請居民體諒。
蔡秀琴說，崩塌路段將設法搶修，恢復通行，但未來復建工程必須同步進行道路上、下邊坡保安林地的整治，才能根本解決路基流失、上方坍塌的問題，將提報市府向林務局爭取整治邊坡經費。山區一七四線都是殘枝破葉，影響行車安全，公所也將動員清掃。
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