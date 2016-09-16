〈南部〉906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效

2016-09-16

〔記者林孟婷／台南報導〕颱風過後，台南市長賴清德昨前往仁德、永康等區視察路樹倒塌的恢復情況，針對之前九○六台南暴雨以及莫蘭蒂颱風的放假決策所引起的爭議，賴清德表示，市府將所有心力放在治水，暴雨淹水的問題並非治水無效，而是瞬間降雨量太大導致側溝排水不及，面對社會大眾的不解與質疑，賴清德坦率表示，「沒關係，被誤解也是市長的工作」。

賴清德表示，政府提出八年八百億治水計畫整治全台淹水嚴重區域，水利署針對台南地區調查規劃，認為台南治水需要花六百億經費，在他接任市長的前十年，治水計畫只執行四分之一、一百五十億元經費，還有四分之三計畫沒有執行，難以達到廿五年的保護標準。

強調強降雨超過側溝容水量

接任市長之後提出應急工程計畫，以達到十年保護標準，而治水計畫重點一直是放在區域排水。賴清德指出，過去幾年治水是針對區域排水，避免河川的水倒灌到社區，但暴雨會出現積、淹水主要是雨下得太大，短時間強降雨超過幾十年來的側溝容水量，側溝容水量約一小時六十、七十毫米可以接受。

賴清德強調，九○六台南暴雨在一小時內降下一百一十毫米，超出側溝容水標準，導致排水不及發生積、淹水，但在強降雨變小時路面積水就快速消退，這並非治水無效，如果是區域排水沒有發揮功能，「淹水會更加嚴重」。