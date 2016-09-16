〈南部〉906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
2016-09-16
〔記者林孟婷／台南報導〕颱風過後，台南市長賴清德昨前往仁德、永康等區視察路樹倒塌的恢復情況，針對之前九○六台南暴雨以及莫蘭蒂颱風的放假決策所引起的爭議，賴清德表示，市府將所有心力放在治水，暴雨淹水的問題並非治水無效，而是瞬間降雨量太大導致側溝排水不及，面對社會大眾的不解與質疑，賴清德坦率表示，「沒關係，被誤解也是市長的工作」。
賴清德表示，政府提出八年八百億治水計畫整治全台淹水嚴重區域，水利署針對台南地區調查規劃，認為台南治水需要花六百億經費，在他接任市長的前十年，治水計畫只執行四分之一、一百五十億元經費，還有四分之三計畫沒有執行，難以達到廿五年的保護標準。
強調強降雨超過側溝容水量
接任市長之後提出應急工程計畫，以達到十年保護標準，而治水計畫重點一直是放在區域排水。賴清德指出，過去幾年治水是針對區域排水，避免河川的水倒灌到社區，但暴雨會出現積、淹水主要是雨下得太大，短時間強降雨超過幾十年來的側溝容水量，側溝容水量約一小時六十、七十毫米可以接受。
賴清德強調，九○六台南暴雨在一小時內降下一百一十毫米，超出側溝容水標準，導致排水不及發生積、淹水，但在強降雨變小時路面積水就快速消退，這並非治水無效，如果是區域排水沒有發揮功能，「淹水會更加嚴重」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅
梓官區蚵寮國小兩座鐵皮屋，不敵強颱莫蘭蒂摧殘，像紙盒般被掀開，並從三樓頂墜落，其中一座砸中學校隔鄰的五間民宅，鋼筋並穿破牆壁，當時住戶都在屋…
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 228冤死詩人 紀錄片颱風夜首映
- 《時尚星二代》AllSaints，瑪雅的逃脫
- 越南星星燈籠 融化移民官的心
- 09/16 各報重點新聞一覽
- 紐約新地標曝光 將媲美巴黎鐵塔
- 全台農損6億 高屏最慘
- 馬勒卡海警發布 逼近台灣
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
- 用假身分證 中國網站訂千張花東車票
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 醫學觀念：生男或生女 男方決定
- 瑤瑤撞菜喬喬 賭先嫁賺蜜月機票
- 美設立大西洋首個海洋保護區
- 蓮舫高票當選民進黨魁
- 《黑世代 酷女孩》油漬搖滾
- 最貴停車位// D3地信託 幸福人壽爛帳難追
- 不分日夜瘋抓寶 失眠更嚴重
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and Lin visit typhoon-hit south
- 林正義：兩岸都克制 善意漸累積
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 胡瓜爆寇桑入夢大和解
- 澳洲暴雨洪流 無尾熊也無助
- 烤完肉出門排隊去！ iPhone 7 開賣大比拚
- 不走溝引路線 俄超模演繹帥性甜美
- 吳俊宏《車》拚轉型 被酸崩壞男神賺更多
- 毒蟲搶監理所被捕 搶喝尿想「搞臭」警察
- 後山土石崩 紅葉村民急逃命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 GTI think tank launches in Washington
- 信義計畫區「三貴」 剩D3未開發
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍
- 自由廣場》麵包不需要九二共識
- 女友墜樓 男上香被堵 友嚇跑翻車
- 倫敦股市領漲 歐股齊收紅
- 《釧兒》中秋連演4場 澎恰恰分飾兩角激動落淚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分