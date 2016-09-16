〈南部〉【挺過兩次大陣風】半百榕樹倒了 南區氣象中心將搶救
〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕莫蘭蒂颱風來襲，南區氣象中心十四日下午測到十三級陣風，台南市區有史以來第三大的陣風，氣象站外老榕樹也倒塌，南區氣象站指出，這棵老榕樹研判有五十年歷史，榕樹就在市定古蹟「原台南測候所」旁邊，所幸榕樹倒塌時沒有壓毀古蹟，氣象中心會全力搶救榕樹，讓老榕樹有下一個五十年。
在氣象中心服務四十年的老員工，退休前曾說當他還是「少年家」時，老榕樹就存在，老榕樹與氣象中心是不可分離的一體。氣象中心指出，榕樹可以說是「原台南測候所」象徵之一，替氣象中心帶來不少綠意，附近孩童很多是在樹下玩著長大，如果少了這棵榕樹，相信民眾會很不捨。
十四日下午三時許，台南測量到十三級巨大陣風，上一次台南市區出現十三級陣風，是一九七五年九月廿二日貝蒂颱風，一九八七年九月十日魯得颱風，台南也曾出現十四級陣風，榕樹挺過兩次巨大陣風，卻沒能挺過莫蘭蒂颱風。
氣象中心立即聯絡老樹專家，由於中秋連假，暫時只能幫老榕樹根部做保濕，別讓根部暴露在空氣中太久。
市府統計全市有十棵列管珍貴老樹遭殃，其中最老的一棵，是飽經颱風摧殘且救過多次的湯德章紀念公園鳳凰木，僅有的餘枝斷落，恐怕回天乏術，不過，農業局慎重起見，將邀請專家診斷後再決定。
農業局清查受損的珍貴老樹，有法華寺編號一一一號榕樹、安平古堡一一六號緬梔均一百年以上，湯德章紀念公園七十七號鳳凰木一○五年以上 ，台南公園十五號盾柱木六十年以上，以上四株，七十七號鳳凰老樹餘枝斷落外，其餘三棵連根斷落。
農業局表示，鳳凰木僅有的餘枝很難再挽回，法華寺老榕樹感染褐根病嚴重必須燒毀處置，安平古堡緬梔要移置，僅有台南公園十五號盾柱木可以扶正。
台南社大講師晁瑞光表示，每年都有非常多修樹或風倒木需移除，建議可先運至暫時堆置場，如掩埋場二期或三期的四周，做臨時堆置，但若是染病的樹需直接送至焚化爐。堆置後的木材有幾種用途，市府應該媒合例如紙漿廠，做香菇太空包，或需木材燃燒或材料的廠商來利用。
晁瑞光也表示，趁機做棲地改善，視特性及狀況整理，不一定扶正，例如永福路及府前路口倒的那兩棵榕樹都有褐根病，依規定應移除並燒掉。
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標題：〈南部〉【挺過兩次大陣風】半百榕樹倒了 南區氣象中心將搶救
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