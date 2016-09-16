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〈南部〉風姨甫離 台南整頓市容總動員

2016-09-16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市遭莫蘭蒂強颱十三級風掃過滿目瘡痍，包含公園內及行道樹樹木倒塌已超過二千四百棵，昨日工務局總動員傾全力搶救災況，不眠不休奔波於強風豪雨中清除倒樹、處理招牌砸落、圍籬倒塌、修理路燈、封閉道路、橋樑等障礙。

工務局搶修 國軍也出動444人

工務局表示，預計在一、兩天最短時間內恢復市容，另為防範登革熱，也將加強大型公園內部環境清潔工作。工務局長蘇金安指揮團隊搶修行動，調度AC廠人員、出動山貓、卡車等機具協助清理，國軍弟兄昨也投入四四四名人力，分別在廿二處支援家園重建任務。

蘇金安表示，風雨愈大，工務局維護市民責任就愈大，雖然莫蘭蒂漸遠，另一馬勒卡颱風又逼近，工務團隊仍嚴加防範，不掉以輕心。

志工打掃綠道 社工巡視地下道

此外，溪頂寮台江山海圳綠道附近的阿嬤志工，趁著昨日天晴打掃綠道，令人感動。因應莫蘭蒂颱風，民政局撤離疏散措施，共有十四區二三一人，昨日下午已有五區、一五七人返家；社會局關懷街友，昨日派出社工員至東豐地下道及開元地下道巡視，東豐地下道十人、開元地下道六人，發放十六個熱食便當，巡視地下道亦無積水狀況。

環局清運災後垃圾 已達192公噸

環保局表示，許多路樹、路燈桿及招牌折斷，樹葉及垃圾滿地，兩天動員清潔隊員一千二百人次，車輛機具二七四輛次，災後垃圾清運量截至昨日中午已經累計清理一九二公噸，掃街車清掃道路達四百餘公里，並持續清理中。

黃金海岸每逢颱風雨襲後，台十七線濱南路總是沿路風吹砂，這次情況不嚴重，倒是船屋前的停車場車道積水盈尺，竟成了一條「塞納河」奇景，讓路過遊客驚嘆超有「FＵ」，近三百公尺漫漫長流，映襯著路倒「垂樹」，前端船屋宛如水中行，近在公路邊的河堤風光，望向大海。

觀光旅遊局表示，該低窪處幾乎低於海平面，每逢狂風大雨因排水不及就會積水，已作過評估，除非龐大經費重作下水道工程，否則很難作環境改善措施，但是積水後一、兩天就會自然消退，颱風期間也不可能有遊客來，不致造成太大影響，因此待幾天後若未消退，就以抽水機抽掉積水。

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  • 黃金海岸船屋的停車場車道積水，風雨過後形成「塞納河」奇景。（記者洪瑞琴攝）

    黃金海岸船屋的停車場車道積水，風雨過後形成「塞納河」奇景。（記者洪瑞琴攝）

  • 台江山海圳綠道附近的阿嬤志工，趁著昨日天晴打掃綠道。（記者洪瑞琴攝）

    台江山海圳綠道附近的阿嬤志工，趁著昨日天晴打掃綠道。（記者洪瑞琴攝）

  • 國軍弟兄支援家園整理任務。（記者洪瑞琴攝）

    國軍弟兄支援家園整理任務。（記者洪瑞琴攝）

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