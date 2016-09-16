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〈南部〉九如陸橋、鼓山三路 變泥河

2016-09-16

〔記者黃建華／高雄報導〕颱風莫蘭蒂重創南台灣，高雄街道與公園路樹倒塌嚴重、滿目瘡痍；更慘的是，適逢滿月爆潮，一夜雨勢不停，昨清晨傳出多處嚴重積水，不少汽機車泡水。

其中，九如陸橋與鼓山三路部分路段宛若泥河，不少駕駛朋友將汽車停在橋上避水患，有網友在臉書「爆料公社」上傳照片，指「高雄鼓山三路變成泥河了」，照片中的街道，被黃澄澄泥水淹近一個輪胎高。許多網友留言：「災情好嚴重。」「好嚴重，大家注意安全。」

一位住在鼓山高中對面大樓的陳姓民眾自嘲：「出門要開橡皮艇了！」也有住在災區大樓的網友，將災區淹水照片傳給市議員蔡金晏服務處，反映災情。

此外，前鎮區成功路夢時代一帶與凱旋路也積水嚴重，所幸相關積水區域在接近中午時，水已陸續散去。

全高雄市的公園、行道路樹，不是倒了、就是被強風颳斷，橫陳路旁，許多商家招牌也被風颳落，不少道路交通因此受阻；甚至連紅綠燈號誌、每支價值兩百萬元的闖紅燈違規測速照相機也被吹壞，損失慘重。

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  • 九如陸橋一夜豪雨積水嚴重，許多民眾乾脆將汽車停到陸橋避水。（讀者提供）

    九如陸橋一夜豪雨積水嚴重，許多民眾乾脆將汽車停到陸橋避水。（讀者提供）

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