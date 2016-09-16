〈南部〉蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅

2016-09-16

〔記者蘇福男／梓官報導〕梓官區蚵寮國小兩座鐵皮屋，不敵強颱莫蘭蒂摧殘，像紙盒般被掀開，並從三樓頂墜落，其中一座砸中學校隔鄰的五間民宅，鋼筋並穿破牆壁，當時住戶都在屋子裡躲避強颱，所幸無人受傷，另一座鐵皮屋被颱風吹垮，掉落在網球場。

蚵寮國小警衛表示，兩座鐵皮屋大約是在前天下午二時許被吹落，當時學校旁邊的海岸風強雨驟，連人都無法站立；他在警衛室陸續聽到好幾聲巨響，原以為是打雷，等風雨稍歇外出查看，才發現學校屋頂兩座鐵皮屋被吹垮掉落，並壓到民宅。

赤崁南路一三○巷洪姓住戶說，當時全家人都在屋內，聽到轟然巨響，原以為是打雷，跑到車庫和屋頂查看，才驚覺學校鐵皮屋從天而降。

蚵寮國小總務主任陳冠宏表示，兩座鐵皮屋分別搭建在教室和圖書館的屋頂，長約六十公尺、寬三十公尺，重達數噸，造價約上百萬元，已興建八、九年，主要功能為防水、遮陽。

校方昨立即協調廠商派大型吊車前往處理，將再與受害住戶協商後續理賠事宜。