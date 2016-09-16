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〈南部〉天降五根大木樁 刺穿透天厝

2016-09-16

五戶鄰宅也遭木樁波及

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市一棟透天厝的鐵皮屋頂，在颱風天遭五根大木樁刺穿，屋主訪查周遭，雖找不到木樁來源，卻發現五戶鄰宅也遭木樁波及，但別人是一或兩根，唯獨自家有五根，直呼「太誇張」，也慶幸當時沒人在。

屋主研判，可能某處透天厝頂樓加蓋的基樁被颱風掀毀，大木樁被強風颳起後再落到其他住家，但很難確認是誰家的木樁，呼籲木樁主人有點良心，出面協助處理。

被五根大木樁穿透屋頂的透天厝，位於三民區鼎中路六○三巷內，三層樓、屋齡超過廿年，平時為屋主孩子居住，颱風天剛好不在。

另住他處的林姓屋主，昨上午接到鄰居電話，告知其住家可能被木樁打到，建議回家看看；屋主與妻子趕回了解，赫然發現二樓陽台鐵皮屋頂被刺穿，凶手是五根大木樁。

屋主描述，每根木樁長約五公尺、重達卅公斤，像筷子一樣筆直地插進鐵皮屋。原本當作洗衣間的陽台，因屋頂破大洞，裡頭全濕透，鐵皮殘骸也四處散落。

屋主向附近住戶探詢，發現還有五處鄰居被木樁波及，但都是一根或兩根，有的是鐵窗凹陷、有的鐵皮凹陷、也有窗戶破損，唯獨自家一次被五根大木樁刺穿，損失最重。

屋主陸續向里長、轄區警方探詢後續處置方式，卻得不到答案；高市財政局則建議先拍照存證，未來修復後也要拍照並保留單據，若減免房屋稅時會有幫助。

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  • 五根大木樁刺進透天厝鐵皮屋頂，屋主直呼太誇張。 （記者王榮祥攝）

    五根大木樁刺進透天厝鐵皮屋頂，屋主直呼太誇張。 （記者王榮祥攝）

  • 五根大木樁刺進透天厝鐵皮屋頂，屋主直呼太誇張。 （記者王榮祥攝）

    五根大木樁刺進透天厝鐵皮屋頂，屋主直呼太誇張。 （記者王榮祥攝）

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