〈南部〉災損逾13億 市長向中央求援

2016-09-16

逾萬棵路樹傾倒損失破億

〔記者王榮祥／高雄報導〕強颱莫蘭蒂導致高雄滿目瘡痍，高雄市政府昨晚初步統計各項災損，已超過十三億元且持續增加；市長陳菊除爭取中央援助，並下令各單位全力投入復原，目標下週一前完成全數校園整理與八成市容恢復。

陳菊並強調，災後復原應同時注意登革熱防治，呼籲市民應清除積水容器等孳生源，相關單位也應積極宣導。

一四九校與機構受損近兩億

高市府統計至昨傍晚，累計收到一萬三千餘件災損通報，其中路樹、公園植栽傾倒近一萬兩千棵，總損失近一億九千餘元；校園災損則有一四九校與機構通報，累計近兩億元；水利局管轄的防洪設備也受創，損失約一．五億元。

市府初步估算，各單位通報災損近七億元，連同現階段收到的農業損失六．五億元（含農產四．五億元、農路兩億元），總損失已超過十三億元，且持續增加中。

陳菊昨晚在災防會議公開爭取中央支援，並提醒相關單位彙整資料，各自透過管道爭取援助，確保復原順利。

市府指出，連同一千八百位國軍弟兄在內，昨日共有超過五千人力，犧牲中秋假期，在市區各處進行災後復原；今日也將有超過千位國軍支援，偕同工務局、環保局等單位，全力投入各項復原工作。

陳菊昨數度感謝各局處參與復原工作的員工及國軍弟兄，但仍明確指示，希望在下週一上班上課前，可完成全數校園整理、以及八成市容恢復；她特別提到校園部分，希望兵役局協調軍方多幫忙，讓孩子回到學校時能安心上課。

此外，因應莫蘭蒂開設的高市災害應變中心，昨晚在第六次會議後撤除，改設莫蘭蒂災後復原小組，由副市長許立明擔綱召集人，持續監督復原工作。