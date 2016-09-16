〈南部〉龍磐雷達掉1顆 民宅吹成透天厝
2016-09-16
〔記者蔡宗憲／恆春報導〕莫蘭蒂強大的風雨重創屏南地區，除了滿路電線桿、倒塌的路樹外，居民關心的水電何時恢復正常，台電人員一早投入搶修工作，墾管處宣布各景點關閉，最快下週一開放，熱門南灣沙灘滿目瘡痍，牡丹高士神社被強風摧殘殆盡，墾丁知名龍磐雷達站的「球」更被吹落一顆。
遭巨浪襲擊的南灣沙灘，災後一片狼藉，業者事前牢牢綑綁生財器具，難擋強風肆虐，業者昨早上趁雨勢稍歇整理沙灘，預估整個沙灘復原最快需兩天時間。
墾丁國家公園各遊憩據點，也因樹木倒塌嚴重，墾管處宣布除遊客中心外，均須全面清理，最快週一才會開放。
由日本人捐助的高士神社，同樣難逃強風肆虐，初步檢視鳥居嚴重傾斜，神社外圍房舍完全掀飛，本體還有待進一步檢修毀損狀況；擁有兩顆大球體，堪稱龍磐地區著名地標的軍方雷達站，其中一顆也被強風吹落，目前只剩一顆維護中。
電桿倒塌嚴重的恆春、滿州及車城，受阻的永靖路段已排除，各公所全力協助許多被掀飛屋頂的房舍修復，電力部分正陸續恢復中，目前自來水仍待原水濁度下降後供水；枋寮新龍村積水未退，還有民宅成了「透天厝」，居民期盼縣府協助當地排水系統整治。
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