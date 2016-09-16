| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉龍磐雷達掉1顆 民宅吹成透天厝

2016-09-16

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕莫蘭蒂強大的風雨重創屏南地區，除了滿路電線桿、倒塌的路樹外，居民關心的水電何時恢復正常，台電人員一早投入搶修工作，墾管處宣布各景點關閉，最快下週一開放，熱門南灣沙灘滿目瘡痍，牡丹高士神社被強風摧殘殆盡，墾丁知名龍磐雷達站的「球」更被吹落一顆。

遭巨浪襲擊的南灣沙灘，災後一片狼藉，業者事前牢牢綑綁生財器具，難擋強風肆虐，業者昨早上趁雨勢稍歇整理沙灘，預估整個沙灘復原最快需兩天時間。

墾丁國家公園各遊憩據點，也因樹木倒塌嚴重，墾管處宣布除遊客中心外，均須全面清理，最快週一才會開放。

由日本人捐助的高士神社，同樣難逃強風肆虐，初步檢視鳥居嚴重傾斜，神社外圍房舍完全掀飛，本體還有待進一步檢修毀損狀況；擁有兩顆大球體，堪稱龍磐地區著名地標的軍方雷達站，其中一顆也被強風吹落，目前只剩一顆維護中。

電桿倒塌嚴重的恆春、滿州及車城，受阻的永靖路段已排除，各公所全力協助許多被掀飛屋頂的房舍修復，電力部分正陸續恢復中，目前自來水仍待原水濁度下降後供水；枋寮新龍村積水未退，還有民宅成了「透天厝」，居民期盼縣府協助當地排水系統整治。

廣告
  • 南灣沙灘一片狼藉。（記者蔡宗憲攝）

    南灣沙灘一片狼藉。（記者蔡宗憲攝）

  • 枋寮新龍村民宅成「透天厝」。（記者蔡宗憲攝）

    枋寮新龍村民宅成「透天厝」。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅

梓官區蚵寮國小兩座鐵皮屋，不敵強颱莫蘭蒂摧殘，像紙盒般被掀開，並從三樓頂墜落，其中一座砸中學校隔鄰的五間民宅，鋼筋並穿破牆壁，當時住戶都在屋…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：〈南部〉龍磐雷達掉1顆 民宅吹成透天厝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.