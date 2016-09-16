〈南部〉屏東農、漁損失 縣長:爭取天災補助

2016-09-16

〔記者葉永騫／佳冬報導〕莫蘭蒂颱風重創屏東，佳冬鄉羌園、燄塭村淹水嚴重，停電造成石斑魚大量死亡，蓮霧及棗子等農作物也是損失慘重。縣長潘孟安昨日勘災後表示，電力、電信、自來水等民生優先恢復，將向中央爭取天然災害補助。

蓮霧等受重創 2萬多條石斑魚翻肚

縣長潘孟安昨到佳冬鄉勘察羌園、六根、燄塭村淹水情況，指示救援物資一定要送災民手中，台電加快復電，並加派六台抽水機抽水。

潘孟安還勘察佳冬鄉農損情形，正值催花結果期的蓮霧，敵不過強颱侵襲，不但一整年的辛苦化為烏有，光復種蓮霧就得花五年時間，農民忍不住心酸難過。塭豐石斑魚養殖專業區，強颱吹倒許多電線桿造成斷電，致魚塭無法供氧，養殖漁民李福成準備運銷香港的二萬多條石斑魚一夕翻肚，損失數百萬元。

潘孟安表示，這次強颱造成蓮霧、蜜棗、木瓜、養殖業災情，請農民儘速向各地鄉鎮市公所申報。