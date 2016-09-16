| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉雨灌逾600毫米 卑南湧現土石流

2016-09-16

〔記者黃明堂／台東報導〕莫蘭蒂連續兩天暴雨肆虐，台東縣卑南鄉山區降下超過六百毫米的雨量，土石流堆積產業道路，部分民宅被泥水灌入，所幸無人員傷亡。

卑南鄉多數聚落位於中央山脈下方，十三日晚間開始下雨，前夜到昨天清晨雨更是「用倒的」，各地陸續傳出災情，以美農村、明峰村、嘉豐村、初鹿村最嚴重，東興、利嘉、賓朗、泰安及溫泉，也都有溪水暴漲、土石流淹沒道路情形，鄉長許文獻昨天四處勘災、指揮搶救。

賓朗橋段路基掏空 機車道陷落

台九線賓朗橋路段因溪水暴漲，路基被掏空一個大洞，機車道陷落，警方已拉起封鎖線。

鄉公所建設課長陳承龍說，連續降下超過六百毫米的雨量，在卑南鄉相當少見，但這次土石流之所以這麼嚴重，應該是上次尼伯特颱風的「前因」所造成的「後果」，尼伯特強風摧毀很多山坡的樹，沒倒卻造成土石鬆動，再經莫蘭蒂豪雨侵襲後，就產生土石流。

陳承龍說，所幸這波災害大多發生在產業道路等公共設施，除山里路段被土石流掩埋無法通行外，其餘勉強可供人車通行，還需數日時間才能清理完畢。

廣告
  • 卑南鄉賓朗橋因溪水暴漲，路基破大洞。（記者黃明堂攝）

    卑南鄉賓朗橋因溪水暴漲，路基破大洞。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效

颱風過後，台南市長賴清德昨前往仁德、永康等區視察路樹倒塌的恢復情況，針對之前九○六台南暴雨以及莫蘭蒂颱風的放假決策所引起的爭議，賴清德表示，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：〈南部〉雨灌逾600毫米 卑南湧現土石流


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.