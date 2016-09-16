〈南部〉雨灌逾600毫米 卑南湧現土石流
2016-09-16
〔記者黃明堂／台東報導〕莫蘭蒂連續兩天暴雨肆虐，台東縣卑南鄉山區降下超過六百毫米的雨量，土石流堆積產業道路，部分民宅被泥水灌入，所幸無人員傷亡。
卑南鄉多數聚落位於中央山脈下方，十三日晚間開始下雨，前夜到昨天清晨雨更是「用倒的」，各地陸續傳出災情，以美農村、明峰村、嘉豐村、初鹿村最嚴重，東興、利嘉、賓朗、泰安及溫泉，也都有溪水暴漲、土石流淹沒道路情形，鄉長許文獻昨天四處勘災、指揮搶救。
賓朗橋段路基掏空 機車道陷落
台九線賓朗橋路段因溪水暴漲，路基被掏空一個大洞，機車道陷落，警方已拉起封鎖線。
鄉公所建設課長陳承龍說，連續降下超過六百毫米的雨量，在卑南鄉相當少見，但這次土石流之所以這麼嚴重，應該是上次尼伯特颱風的「前因」所造成的「後果」，尼伯特強風摧毀很多山坡的樹，沒倒卻造成土石鬆動，再經莫蘭蒂豪雨侵襲後，就產生土石流。
陳承龍說，所幸這波災害大多發生在產業道路等公共設施，除山里路段被土石流掩埋無法通行外，其餘勉強可供人車通行，還需數日時間才能清理完畢。
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