〈南部〉屏東12萬餘戶停電 南迴線今搶通
2016-09-16
屏南水、電、通訊 全力搶修中
〔記者邱芷柔、葉永騫／屏東報導〕強颱莫蘭蒂肆虐，首當其衝的屏東縣一片狼藉，截至昨天晚間六點，全縣仍有十二萬六千多戶尚未復電，主要停電地區集中在屏南的枋寮、佳冬、新園、東港、恆春等地。縣長潘孟安已要求台電公司盡全力在二天內修復。
屏東縣政府防災應變中心指出，截至昨天下午六點止，全縣停電戶數十二萬六千一百八十六戶，停話戶數約三千七百戶，停水一萬一千五百戶，影響民眾水、電與通訊部分多集中在屏南地區，相關單位持續搶修中。
橋梁全面開放 146、185縣道仍暫封
交通部分，颱風期間屏東地區封閉橋梁均在昨天全面開放通行，道路封閉僅剩春日鄉一四六縣道因土石滑動持續坍方，工程單位封閉該路段，今天將視搶修情形評估是否通車；另外，潮州鎮屏一八五線電桿倒塌，十四日起道路封閉，將視台電處理情形開放。
大眾交通方面，國光客運昨已全面恢復通行，屏東客運今天將恢復通行；南迴線枋寮至台東路段昨天下午有列車撞到滑落土堆，預計今天才能搶通；東琉線今天將恢復正常行駛。
中秋節連續假期遇上強颱攪局，屏東地區受創嚴重，不少民眾也因水、電中斷怨聲載道，昨天天氣好轉，屏東地區安置撤離人數僅剩東港一處因家屋受損，暫時無法返家的四人；屏東市有一民眾因停電造成呼吸維生系統無法運作，經屏東市消防局派遣救護車送達國軍醫院後，沒有生命危險。
縣府也指出，原住民族文化園區預計關閉四日進行整理，山川琉璃吊橋同時段暫停開放，正式開放日另行公告。
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