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〈台北都會〉全國最大花獅 進廠「修修臉」

2016-09-16

〔記者葉冠妤／新北報導〕每年舉辦的泰山獅王文化節，最受矚目的絕對是全國最大的花獅，貴為鎮區之寶的大花獅，搶先在十二日進廠「修修臉」，泰山區長劉淑芬說，這次花獅的修復重點在於「修舊如舊、保留古味」，要讓泰山獅王文化精神「十年如一，十年如新」。

大花獅平日擺放在泰山區公所的大廳，每年獅王文化節、頂泰山巖遶境才會出巡，其身長達六百公分，氣勢威武懾人，這次為了呼應獅王節的傳承主題，泰山公所日前特地舉辦儀式，請專業師傅為花獅整「妝」、再出發。

負責修復花獅的師傅木良可強調，修復著重保有原創作者的精神，才是藝術文化傳承，不然只是一般油漆工，所以此次修復重點在於「修舊如舊」，僅局部修補、微調；此外，他也會在花獅表面重漆上天然生漆。木良可說，天然生漆工法複雜、成本高，雖已漸漸失傳，但他堅持採用，不僅能讓花獅保存更久，也保持花獅原本面貌。

木良可表示，花獅修復預計花三週的時間，屆時大花獅就能再現風華。

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  • 花獅修復師傅木良可堅持以古法修復花獅，保留原創者精神。（木良可提供）

    花獅修復師傅木良可堅持以古法修復花獅，保留原創者精神。（木良可提供）

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