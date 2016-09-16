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〈台北都會〉泰山獅王節滿10年 規模隨經費縮減

2016-09-16

錢砍半 已請不起國外獅隊

〔記者葉冠妤／新北報導〕泰山獅王文化節將於十月十五日登場，適逢十週年，今年以「獅戰十年藝傳天下」為題，主打傳承，除往年重頭戲的舞獅高樁賽，還新增國小獅隊表演賽；然而地方人士指出，獅王節經費年年縮減，從四、五百萬元變成只剩兩百多萬，經費砍半，樣樣走向「精緻化」，活動從一天半縮減成一天，過去廣邀國外獅隊，今年也請不起。

泰山獅王節從民國九十六年舉辦至今，每年在泰山體育館舉辦，過去宣稱是國際性節慶，邀請新加坡、馬來西亞、台灣等各國獅隊參賽，依國際競賽規格爭霸獅王寶座。但新北市升格後，文化局補助經費漸縮，讓地方感嘆獅王節越辦越沒力。

議員認與在地連結性薄弱

不過，市議員賴秋媚表示，當初是因頂泰山巖香火鼎盛，當時的泰山鄉長欲發揚獅藝傳統，才催生獅王文化節；但獅藝與泰山在地連結性薄弱，僅有一小撮人響應，並未達到全民參與的目的，「像新開發的十八甲居民，根本沒人知道」。她建議獅王節乾脆停辦，多辦兒童劇團、民歌演唱等藝文活動。

市府稱多區爭取 難免分散

文化局藝文推廣科長王錦華表示，每年審查委員都會要求地方轉型，將文化活動期程拉長，避免淪為一次性的嘉年華會，也要求扎根在地、與地方產業連結；他坦言，光今年就有十四區申請補助，經費分散各區，金額難免限縮。

區長：主打傳承、精緻化

泰山區長劉淑芬則解釋，今年獅王節聚焦傳承，將主力放回在地獅團，同時也邀請六支國小獅隊表演，象徵獅藝傳統延續。劉淑芬說，經費雖少，活動朝向精緻化，絕不會失去原有的精彩。

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  • 今年邁入第十年的泰山獅王文化節，面臨缺乏在地連結、經費縮減的困境。（泰山區公所提供）

    今年邁入第十年的泰山獅王文化節，面臨缺乏在地連結、經費縮減的困境。（泰山區公所提供）

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