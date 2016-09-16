〈台北都會〉連假來西門紅樓 尋寶聽音樂

2016-09-16

〔記者梁珮綺／台北報導〕今年中秋連假前有莫蘭蒂颱風，後有馬勒卡颱風，但西門紅樓創意市集風雨無阻，從昨起至十八日只要北市沒有停班課，所有活動照常舉行，今年以「PICK UP! 秋…」為主題，邀請民眾到市集尋寶過節，現場也有手作體驗，感受手作羊毛氈的樂趣，製作半立體的玉兔明信片。

中秋節除了烤肉、賞月，也可到西門紅樓創意市集聽音樂、尋寶！古典樂、電音一次滿足，古典樂由曾赴維也納參加國際青少年音樂節的中正國中弦樂團演出，晚上由第四屆金音獎最佳電音單曲獎、最佳電音專輯獎雙料得主的音速死馬（Sonic Deadhorse）接力，結合電子樂與吉他演繹浪漫、搖滾兼具的幻想曲。

民眾也可參加手作體驗，製作中秋氣息濃厚的半立體玉兔明信片，現場手作羊毛氈，活動時間為晚上五點到八點，每小時一場，每場每人收費一百八十元，五歲以上、十歲以下孩童須家長陪同。