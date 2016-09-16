〈台北都會〉今明有收垃圾 再視「馬勒卡」調整

2016-09-16

〔記者郭逸、鍾泓良／台北報導〕莫蘭蒂颱風剛走，馬勒卡颱風緊接侵襲北台灣。台北市、新北市環保局昨日皆表示，中秋連假的週四、五、六原則上維持垃圾清運，但馬勒卡颱風預計本週六最接近台灣，將視後續颱風動態再決定是否調整。

台北市環保局表示，莫蘭蒂颱風的強風致路樹的葉子散落一地，環局幾乎完成清掃；此外，北市各區清潔隊九月十日至十四日動員兩千一百一十一人次、七百二十四車次，加強巡檢一千六百二十四處易積水地區溝渠，同時清淤，盼有效降低積水、淹水。

北市環保局同時呼籲市民，住家附近的水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，可通知環保局派員處理，民眾也可撥打環保局各區清潔隊電話或台北市民當家熱線1999，詢問相關業務動態。

台灣今年中秋連假備受颱風影響，強風驟雨不斷，中央氣象局預報資料顯示，強颱莫蘭蒂後，颱風馬勒卡來勢洶洶，恐會為北部地區帶來大雨，且適逢中秋大潮。若停止垃圾清運，北市環保局表示，將透過新聞稿、媒體及里長廣播公布資訊。新北市環保局公害稽查發言人孫忠偉也表示，將視後續颱風動態再決定是否調整垃圾清運。