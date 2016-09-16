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〈台北都會〉中秋加強查私宰 增供貨穩價

2016-09-16

〔記者鍾泓良／新北報導〕昨天中秋夜，許多家庭烤肉賞月，國內肉品需求量大增。新北市農業局協調新北市家禽運銷合作社增加產地到貨量及延長作業時間，供應量充足及價格平穩以滿足消費者需求；另外，為避免不肖業者違法屠宰，同時加強私宰查緝，一經查獲告發，將依《畜牧法》處以兩萬至十萬元罰鍰。

新北市主計處十三日公布物價統計，今年豬隻因氣候炎熱食慾變差，豬肉供量較去年同期減少，指數上漲 一．七六％；而去年同期雞肉供量則因禽流感減少，今年供量較充足，因此今年指數較去年同期下跌一．八三％。

農業局農牧科股長游富鈴表示，新北市家禽運銷合作社平常一天進貨量為三萬隻雞，因應中秋連假肉品需求增加，已增加產地到貨量及延長作業時間，進貨量增加為一天五萬隻雞，價格維持平穩。

另外，農業局為避免不肖業者伺機違法屠宰，每個月與相關單位組成聯合查緝小組，對各地傳統市場及疑似違法屠宰處所執行查緝，今年至八月共查緝八十次，均符合規定。

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  • 新北市農業局每個月都與相關單位組成聯合查緝小組，對各地傳統市場及疑似違法屠宰處所執行查緝。（新北市農業局提供）

    新北市農業局每個月都與相關單位組成聯合查緝小組，對各地傳統市場及疑似違法屠宰處所執行查緝。（新北市農業局提供）

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