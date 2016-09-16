〈台北都會〉果菜需求高峰過 高麗菜價仍破百

2016-09-16

北市果菜批發市場今明休

〔記者黃建豪／台北報導〕昨天是台北市果菜批發市場於中秋連假期間最後一天開市，由於已經過了連假前夕的需求量高峰期，各菜種價格有漲有跌，但民眾烤肉常用的玉米、青椒大漲，至於肉類價格則維持穩定。昨傍晚各賣場採購人數並不多，超市店員表示，大量採購人潮主要出現在本月十三日以前，之後都是零星採買或補充烤肉用具、飲料的比較多。

各菜種行情互有漲跌

台北市農產公司表示，十五日農產總進貨量由二一四五噸減為一六三○噸，且十六日起批發市場休市兩天，雖然高峰期已過，但市況因逢中秋節，承銷人增加備貨量，應節菜種競價仍熱絡，交易市況平順，各菜種行情互有漲跌。但需求量最高的高麗菜價格始終未降，走訪各連鎖超市可發現，高麗菜單顆市價還是在一百元以上。

民眾：青椒最近更貴

烤肉常見的茭白筍批發價則小降至每公斤八十五元，配合各大超市、量販店推出的促銷活動，價格相對划算；但玉米、青椒漲幅皆超過三成，批發價分別來到每公斤漲至廿四元和五十六元。昨天下午正在家樂福桂林店採購的鄧先生，從貨架上拿起一盒切片青椒，看沒兩眼又放回去；他說，切好的青椒較貴，但最近好像更貴，反正愛吃的人不多，不買沒關係。

至昨傍晚五時許，連鎖超市的肉品架上仍擺得滿滿，僅有零星民眾會從冷凍櫃內拿起已處理好的肉串、醃肉片等食材。超市店員說，大部分人都會在連假前就備好料，只是店家指示中秋假期貨品都要盡量補滿，但近兩天採購人潮確實少很多，較多人在上週末或是莫蘭蒂颱風前夕就一次把東西買足，當時連續幾天傍晚都會維持兩、三小時的結帳人龍。

豬肉價無太大波動

至於價格方面，豬肉批發價在批發市場休市前仍維持每公斤七十二元上下，量價相對穩定，自中秋節前夕並未出現太大波動。而自去年禽流感以來價格提高的雞肉，平均批發價每公斤為八十三元以上。

烤肉所需烤肉醬、免洗盤、刷子等，超商推出促銷優惠價，相較於今年八月，漲幅仍維持五％內，烤肉醬單罐價格最高約六十元。