〈台北都會〉（北市）政策轉彎！ 公幼明年增14班
2016-09-16
〔記者梁珮綺／台北報導〕政策轉彎！市長柯文哲認為公幼增班的人事成本負擔太大，上任後信誓旦旦說公幼不再增班，今年六月更說出「公幼一下增班很多，代表外面私立的要倒閉一大堆」等語，要求全力以增設非營利幼兒園為主，規劃七成比例的公幼加上非營利幼兒園、三成比例私幼。不過，找尋閒置空間設立非營利幼兒園有困難，北市府仍拍板明年增十四班公幼，後年也可能續增。
柯曾說公幼今年起不增班
教育局資料顯示，北市含國中小、高中職在內的退休及撫卹經費每年破一百億元；柯文哲認為，若公幼持續增班，政府將無力負擔高昂的人事成本，所以增班從今年起喊停。
豈料，非營利幼兒園增設上遇到困難，教育局長湯志民表示，市府仍以發展非營利幼兒園為目標，但為解決公幼供不應求問題，明年續增班，但以廢併校、優先入園率額滿的學校為優先。
設置非營利幼兒園難度高
湯志民說明，每所非營利幼兒園若要打平成本，至少要開設三班，加上廁所、健康中心、行政中心、廚房等，最少需要七間教室，且考量到幼兒年齡小，設置樓層需在一樓，「學校閒置空間再利用也已到盡頭，難度滿高的。」
另外，教育局預計明年輔導兩間公辦民營幼兒園轉型為非營利幼兒園，並在國中小新設四間非營利幼兒園；後年則輔導一間，並在國中小新設五間。
對家長而言，非營利價格雖介於公、私幼間，但擔憂師資沒保障，公幼仍具吸引力，年年可見公幼外長長的排隊人龍，就為了讓小孩擠進公幼就讀。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
（北市）政策轉彎！ 公幼明年增14班
政策轉彎！市長柯文哲認為公幼增班的人事成本負擔太大，上任後信誓旦旦說公幼不再增班，今年六月更說出「公幼一下增班很多，代表外面私立的要倒閉一大…
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 228冤死詩人 紀錄片颱風夜首映
- 《時尚星二代》AllSaints，瑪雅的逃脫
- 越南星星燈籠 融化移民官的心
- 09/16 各報重點新聞一覽
- 紐約新地標曝光 將媲美巴黎鐵塔
- 全台農損6億 高屏最慘
- 馬勒卡海警發布 逼近台灣
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
- 用假身分證 中國網站訂千張花東車票
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 醫學觀念：生男或生女 男方決定
- 瑤瑤撞菜喬喬 賭先嫁賺蜜月機票
- 美設立大西洋首個海洋保護區
- 蓮舫高票當選民進黨魁
- 《黑世代 酷女孩》油漬搖滾
- 最貴停車位// D3地信託 幸福人壽爛帳難追
- 不分日夜瘋抓寶 失眠更嚴重
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and Lin visit typhoon-hit south
- 林正義：兩岸都克制 善意漸累積
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 胡瓜爆寇桑入夢大和解
- 澳洲暴雨洪流 無尾熊也無助
- 烤完肉出門排隊去！ iPhone 7 開賣大比拚
- 不走溝引路線 俄超模演繹帥性甜美
- 吳俊宏《車》拚轉型 被酸崩壞男神賺更多
- 毒蟲搶監理所被捕 搶喝尿想「搞臭」警察
- 後山土石崩 紅葉村民急逃命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 GTI think tank launches in Washington
- 信義計畫區「三貴」 剩D3未開發
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍
- 自由廣場》麵包不需要九二共識
- 女友墜樓 男上香被堵 友嚇跑翻車
- 倫敦股市領漲 歐股齊收紅
- 《釧兒》中秋連演4場 澎恰恰分飾兩角激動落淚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉（北市）政策轉彎！ 公幼明年增14班
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分