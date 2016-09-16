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〈台北都會〉（北市）政策轉彎！ 公幼明年增14班

2016-09-16

〔記者梁珮綺／台北報導〕政策轉彎！市長柯文哲認為公幼增班的人事成本負擔太大，上任後信誓旦旦說公幼不再增班，今年六月更說出「公幼一下增班很多，代表外面私立的要倒閉一大堆」等語，要求全力以增設非營利幼兒園為主，規劃七成比例的公幼加上非營利幼兒園、三成比例私幼。不過，找尋閒置空間設立非營利幼兒園有困難，北市府仍拍板明年增十四班公幼，後年也可能續增。

柯曾說公幼今年起不增班

教育局資料顯示，北市含國中小、高中職在內的退休及撫卹經費每年破一百億元；柯文哲認為，若公幼持續增班，政府將無力負擔高昂的人事成本，所以增班從今年起喊停。

豈料，非營利幼兒園增設上遇到困難，教育局長湯志民表示，市府仍以發展非營利幼兒園為目標，但為解決公幼供不應求問題，明年續增班，但以廢併校、優先入園率額滿的學校為優先。

設置非營利幼兒園難度高

湯志民說明，每所非營利幼兒園若要打平成本，至少要開設三班，加上廁所、健康中心、行政中心、廚房等，最少需要七間教室，且考量到幼兒年齡小，設置樓層需在一樓，「學校閒置空間再利用也已到盡頭，難度滿高的。」

另外，教育局預計明年輔導兩間公辦民營幼兒園轉型為非營利幼兒園，並在國中小新設四間非營利幼兒園；後年則輔導一間，並在國中小新設五間。

對家長而言，非營利價格雖介於公、私幼間，但擔憂師資沒保障，公幼仍具吸引力，年年可見公幼外長長的排隊人龍，就為了讓小孩擠進公幼就讀。

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  • 因找尋閒置空間設立非營利幼兒園有困難，北市明年將增14班公幼，後年也可能續增。（記者梁珮綺攝）

    因找尋閒置空間設立非營利幼兒園有困難，北市明年將增14班公幼，後年也可能續增。（記者梁珮綺攝）

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