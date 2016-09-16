〈台北都會〉（北市）疏運返鄉潮 國光增發300車次

2016-09-16

〔記者何世昌／台北報導〕昨天是中秋節連假首日，不少民眾返鄉過節。國光客運表示，受到颱風影響返鄉時程，估計昨日尖峰時間多達三萬名旅客，班次因而增加為一千兩百車次。莫蘭蒂颱風期間造成嚴重堵車，但昨民眾陸續返鄉，市區主要幹道交通順暢，熱門景點也少有人煙。

中秋節連假返鄉人潮湧現，國光客運總經理吳忠錫表示，平時假日提供九百車次、中秋節則額外增加兩百車次；但受到颱風影響，昨日人潮比預期更多，因此又緊急加派加班車，昨共發出一千兩百班次。

國光客運副董事長王應傑說，各站有因應措施，駕駛是全勤出動，且遊覽車業務也先停駛，支援疏運返鄉旅客，若班次不夠也會租用民間優質遊覽車。他說，駕駛「工作六日、須休一日」，但因大眾運輸業者沒有辦法調度，因此交通部和公路總局特許大眾運輸司機有十二日彈性調度。