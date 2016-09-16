〈台北都會〉（北市）國光西站下月拆 業者開價3億補償
〔記者何世昌、郭逸／台北報導〕市長柯文哲昨早在國光客運副董事長王應傑、總經理吳忠錫陪同下，廿分鐘視察國光客運西站Ａ棟、Ｂ棟的中秋連假返鄉人潮。柯未受訪即離去，反倒是王應傑留下向媒體說明，指客運路線雖會配合搬遷，但西站拆除案「還要溝通」，在市府賠三億元的拆遷補償費前，國光不會拆除站體，也會提起訴訟、將地上物假處分；意即十月拆除工程將有變數。
國光擬提訴訟 拆遷添變數
二○一四年五月十九日郝市府與國光客運簽訂「台北西站土地使用行政契約」，約期至明年四月十日。但北市府推西區門戶計畫，約期未滿，要解約收回土地，並於捷運機場線通車前改建為廣場，國光客運不滿傳出曾開價七．八億元賠償金，原本市府只願支付五千一百萬元拆遷補償金，但台北市法務局指根據契約「毋庸賠償」，給予賠償恐涉圖利。
昨中秋連假首日，柯文哲視察國光客運返鄉人潮，據了解，原擬討論拆遷事宜，但不公開行程被媒體掌握，柯僅在王應傑、國光客運總經理吳忠錫陪同下視察返鄉人潮。
新竹以南路線 將移至轉運站
吳忠錫向柯文哲說明，國光客運平常假日班次多達九百班次，九月廿八日後配合市府政策，「新竹以南」路線全數搬遷至台北轉運站。柯聞訊感到訝異，單日發車九百班次，若全放到台北轉運站，容量和路線還要再確認；現場媒體詢問，搬遷後是否有陣痛期？柯直到視察結束前均未回應。
被問及拆遷事宜，王應傑則表示，「商不跟官鬥」，新竹以南路線全力配合北市府政策搬遷至台北轉運站；但站體拆除仍待協商，「在情理法上，（國光客運）和市政府間還有出入，還要溝通、再溝通。」
王應傑補充，國光客運前身為「公營事業台灣汽車客運公司」，台汽員工於二○○一年出資民營化，並以一．五億元買下國光客運Ｂ棟；之後，公司再出資一．五億元興建國光客運Ａ棟、二○一○年一月正式啟用。
王應傑主張，約滿前收回土地，北市府須賠償拆遷補償費，否則將興訟、並提假處分保障產權。他也提兩大補償方案：其一，賠償三億元的Ａ、Ｂ棟補償費；其次，賠償一．五億元Ｂ棟補償費，並由北市府出資另覓地新建Ａ棟。
交通局︰依約不必賠償任何費用
台北市交通局長張哲揚回應，根據「台北西站土地使用行政契約」，北市府因國家政策、都市計畫、開發利用必須收回，且不必賠償任何費用。若市府團隊曾與國光客運私下承諾賠償，建議國光客運蒐集「書面資料」向北市府提出；交通局將與法務局討論是否給予補償，「合理的就會給」。
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標題：〈台北都會〉（北市）國光西站下月拆 業者開價3億補償
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