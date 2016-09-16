| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉圍牆彩繪 王廣坑步道變鮮活

2016-09-16

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽中正里王廣坑步道老舊圍牆，經過里長陳志泉悉心改造，竟搖身一變為３Ｄ彩繪壁畫，台灣藍鵲、舞龍舞獅、樹蛙等圖樣，都是當地的自然生態及人文特色；這不僅是三峽第一面彩繪圍牆，更成為觀光客打卡景點。

近來全台各地興起彩繪圍牆風潮，陳志泉邀請知名藝術家焦紀之，將大同路八十七巷內的王廣坑步道，以３Ｄ畫風繪製出透綠清亮的樹蛙、展翅飛翔的藍鵲，呈現當地豐富自然生態。

一旁的洗手間也漆上立體蝸牛及鯉魚，護欄上則有巨大的立體螞蟻，正分食著誘人的甜甜圈；另一處騰空而起的繽紛氣球圖樣，則象徵著高昇與希望，充滿寓意。

由於圍牆環繞著當地信仰中心廣福宮，因此牆面也繪製了巨大的舞龍舞獅，陳志泉表示，廣福宮已有百年歷史，整間宮廟與龍柱，都是石頭雕刻而成，並非一般寺廟常見的水泥或使用大理石包覆，值得細賞玩味。

廣告
  • 三峽中正里王廣坑步道老舊圍牆，經過里長陳志泉悉心改造，變成3D立體壁畫，洗手間漆上立體蝸牛及鯉魚，護欄上則有巨大的立體螞蟻，正分食著誘人的甜甜圈。（記者張安蕎攝）

    三峽中正里王廣坑步道老舊圍牆，經過里長陳志泉悉心改造，變成3D立體壁畫，洗手間漆上立體蝸牛及鯉魚，護欄上則有巨大的立體螞蟻，正分食著誘人的甜甜圈。（記者張安蕎攝）

  • 三峽中正里廣福宮是當地信仰中心，宮前的圍牆繪有舞龍舞獅、台灣藍鵲等3D彩繪，十分吸睛。（記者張安蕎攝）

    三峽中正里廣福宮是當地信仰中心，宮前的圍牆繪有舞龍舞獅、台灣藍鵲等3D彩繪，十分吸睛。（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
（北市）政策轉彎！ 公幼明年增14班

政策轉彎！市長柯文哲認為公幼增班的人事成本負擔太大，上任後信誓旦旦說公幼不再增班，今年六月更說出「公幼一下增班很多，代表外面私立的要倒閉一大…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：〈台北都會〉圍牆彩繪 王廣坑步道變鮮活


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.