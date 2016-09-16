〈台北都會〉圍牆彩繪 王廣坑步道變鮮活

2016-09-16

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽中正里王廣坑步道老舊圍牆，經過里長陳志泉悉心改造，竟搖身一變為３Ｄ彩繪壁畫，台灣藍鵲、舞龍舞獅、樹蛙等圖樣，都是當地的自然生態及人文特色；這不僅是三峽第一面彩繪圍牆，更成為觀光客打卡景點。

近來全台各地興起彩繪圍牆風潮，陳志泉邀請知名藝術家焦紀之，將大同路八十七巷內的王廣坑步道，以３Ｄ畫風繪製出透綠清亮的樹蛙、展翅飛翔的藍鵲，呈現當地豐富自然生態。

一旁的洗手間也漆上立體蝸牛及鯉魚，護欄上則有巨大的立體螞蟻，正分食著誘人的甜甜圈；另一處騰空而起的繽紛氣球圖樣，則象徵著高昇與希望，充滿寓意。

由於圍牆環繞著當地信仰中心廣福宮，因此牆面也繪製了巨大的舞龍舞獅，陳志泉表示，廣福宮已有百年歷史，整間宮廟與龍柱，都是石頭雕刻而成，並非一般寺廟常見的水泥或使用大理石包覆，值得細賞玩味。