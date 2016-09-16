〈台北都會〉出遊過節 宮廟賞月兼祈福
2016-09-16
〔記者鍾泓良／新北報導〕中秋連假，除了在家烤肉團聚，也可換個方式過節。新北市民政局整理新北市適合賞月的土地公廟，讓民眾上山祈福、親近大自然。民政局長江俊霆表示，今年中秋節正逢連續假日，不妨利用連假闔家上香祈福、摸元寶、賞夜景，體驗不同的過節樂趣。
中和區的南山福德宮為聞名全台求財祈福兼賞景的土地公廟，矗立在山腰上一尊高達一○九尺的土地公像是最特別的「地標」，宛若看顧著大台北的信眾，而因烘爐地的地形居高臨下前方無遮蔽物，中秋節前後到廟宇上香祈福，還可遠眺大台北的夜景。
而在九份的福山宮，坐北朝南面向大海、擁有廟中廟格局，向來為當地民眾和遊客賞景的最棒地點之一。在這裡，可看到與山海、基隆嶼共構成一幅近山、近水的詩意空間。
八里區的開台天后宮就位在渡船頭前，和淡水渡船頭福佑宮遙遙相對，在廟埕除了抬頭可欣賞淡水河口，也能看見淡水市區的點點燈火，是賞景的好位置。
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