〈台北都會〉三峽中秋盛會 迎尪公遶境祈福

2016-09-16

〔記者張安蕎／新北報導〕中秋節除了烤肉、賞月，居住在三峽的居民，更會擺起供桌、燒香「迎尪公」。這項自清代以來的民俗盛會，不僅象徵著延續先祖精神，更是為了一整年的農作物豐收，向神明獻上最大的謝意。

三峽大街小巷自昨天早上六時起，便陸續傳出鞭炮聲，傳統轎班伴隨著敲鑼打鼓聲，抬著自木柵、景美等地迎來的尪公神尊，有的出動陣頭，有的請來南北管樂團或發財車，回到里內巡境、護佑平安，家家戶戶門口擺起香案、燒紙錢迎神。遶境至三峽老街時，更引起國內外觀光客駐足搶拍，活動直至入夜才結束，逾千人參與。

秀川里長李楷瑞表示，唐代安史之亂，殉國的張巡和許遠，被後人尊稱為保儀大夫或保儀尊王，是忠義、驅趕害蟲之神，也是中國安溪人的鄉土守護神，而三峽先民又來自安溪，因此三峽每年都有迎尪公的傳統習俗。

尤其在早期農業時代，中秋時節稻米、茶葉等在地農作都已收成，迎尪公更象徵著答謝神明，庇佑農作豐收，此項傳統至今已延續至少一百年以上。秀川里為了迎尪公，特地召集鄰里壯丁、志工，以人力抬轎方式，遶境全里。

中正里長陳志泉指出，除了遶境，中正里還擺設戲棚，邀請歌仔戲團獻藝，以最傳統的方式酬謝尪公。