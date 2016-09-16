〈台北都會〉雲仙樂園 盛極一時

2016-09-16

烏來雲仙樂園於民國五十六年開園，擁有日本原裝進口、台灣第一座交走式（有別於九族文化村、花蓮海洋公園、貓空纜車為循環式）高空纜車，可乘坐九十一人，加上園區林木茂密、風景優美及設有碰碰車、海盜船等遊樂設施，吸引眾多民眾前往，假日排隊搭乘人數長達二、三百公尺。

民國六十年至七十年為黃金時期，假日單日纜車及樂園門票收入可達一百餘萬元，當時公務員月薪才六千多元。

民國七十八年板橋大同水上樂園開幕，以及八○年代後，台灣北中部大型主題遊樂園陸續成立，纜車也不只雲仙樂園獨有，使得雲仙樂園魅力逐漸失色，其後轉型為生態旅遊至今。（記者翁聿煌）