〈台北都會〉烏來雲仙樂園傳將易主 水源局盯水保

2016-09-16

〔記者翁聿煌／新北報導〕歷史悠久的烏來雲仙樂園，因設施老舊原本就慘澹經營，去年烏來遭到蘇迪勒及杜鵑颱風相繼侵襲，園區受土石流影響損失慘重、加上客源一度中斷，原經營團隊苦撐不住，旺旺集團有意接手，承諾投入鉅資，把雲仙樂園改頭換面。台北水源特定區管理局長周文祥說，烏來為台北水源特定區範圍，經營團隊如動工改建宜注意自然生態環境與水土保持。

旺旺集團董事長特助朱鴻達說，雲仙樂園公司確有與董事長蔡衍明接觸，蔡衍明也希望能讓雲仙樂園有東山再起的機會，目前雙方還在就細節協商中，如果有機會參與，會遵守相關環保法令。

去年雙颱重創 水源局促新團隊把關

周文祥說，烏來及南勢溪流域歷經去年的蘇迪勒颱風豪雨，大量坡地坍方，往後對當地水土保持將會用更嚴格標準檢視，避免再次發生天然及人為災害。

當地為林務局國有土地，林務局新竹林管處長張鐵柱說，雲仙樂園以每年一百餘萬元向林務局承租廿公頃土地，依法租地可轉讓，但林區不能再行開發，需以保育為優先，兼顧生態遊憩，如果收到申請書，會依法詳細審核。

雲仙樂園公司副總經理林福財說，公司易手是股東階層在談，他並不清楚，但員工都很期待有新的資金挹注，盼能重新吸引遊客前來，振興烏來的社區經濟。

熟悉內情地方人士指出，雲仙樂園民國五十六年開園，因設施老舊，公司營運每年都在吃老本，葉姓大股東家族先前以股票質押向旺旺集團借錢，但去年發生蘇迪勒颱風後手頭更緊，剛好旺旺也有意經營，承諾接手後會投資，強化雲仙樂園的觀光旅遊競爭力，預計新團隊進駐後，將先休園修繕，再重新開幕啟用。

林福財說，雲仙樂園從九十年以後，善用園區豐富的生態資源，改走生態旅遊路線及辦理環境教育課程，經營穩定成長；但去年遭逢蘇迪勒及杜鵑颱風，園區設施受損，加上烏來遊客銳減，工作人員原本八十餘人，退休、資遣剩四十餘人，目前纜車及園區的飯店仍維持營運。