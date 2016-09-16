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〈北部〉談判助威 檳榔攤藏2槍33彈

2016-09-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市警局蘆竹分局偵查隊根據線報，昨清晨6點拂曉搜索蘆竹區南祥路一處鐵皮屋的檳榔攤，查獲2把改造手槍及33顆子彈，逮捕吳姓、郭姓男子到案，郭男還是傷害罪通緝犯，2人應訊都否認持有槍彈，訊後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

逮2人 皆否認持有

警方接獲線報指出，吳男以檳榔攤為掩護，於後院加蓋鐵皮屋藏放槍枝，以便談判時助長聲勢，員警於14日報請桃園地檢署指揮偵辦，經向法院聲請搜索票，昨清晨6點前往搜索逮捕2嫌，起獲貝瑞塔及瓦瑟改造手槍各1把及33顆子彈。

警方調查，吳男（67歲，有詐欺、侵占、公共危險等前科）、郭男（53歲，有公共危險、詐欺等前科）偵訊時都稱不知道這些槍械、彈藥為何會放在後面的鐵皮屋內，也不知道屬於何人所有。

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談判助威 檳榔攤藏2槍33彈

桃園市警局蘆竹分局偵查隊根據線報，昨清晨6點拂曉搜索蘆竹區南祥路一處鐵皮屋的檳榔攤，查獲2把改造手槍及33顆子彈，逮捕吳姓、郭姓男子到案，郭男還是傷害罪通緝犯，2人應訊都否認持有槍彈，訊後被依違反槍砲…

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