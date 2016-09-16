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〈北部〉深夜撞車人離去 中午發現死溝裡

2016-09-16

〔記者黃美珠／尖石報導〕新竹縣尖石鄉35歲李姓男子，前天深夜疑似酒後開車，搭載25歲謝姓友人返家途中失控撞上橋墩。2男擔心受罰，聯絡親友到場救援，李男卻離開現場，昨天中午被發現時已經氣絕，檢警現勘後漏夜傳喚相關人調查，決定下週一解剖，釐清確實死因。

待親友救援卻忽然消失

檢警初步調查發現，李男除了右手臂後側與雙腳膝蓋瘀傷，並無其他可疑傷痕。但座車前擋風玻璃嚴重破裂且顯現2個「人頭」形狀，研判李男與謝男頭部都碰撞到前擋風玻璃。

檢警調查發現，李男前晚和謝男等人喝酒聚餐，深夜約11點2人共乘肇事自小客車沿120號縣道返家，卻在嘉新大橋前失控撞上對向橋墩。

目擊的林姓女子說，2男受傷後請求協助代為聯絡家屬，當時謝男血流滿面，李男外觀看起來還好，親友先將謝男載回部落，折返再接李男時，李男卻人間蒸發。

上午還坐在箱涵石頭上

直到昨天上午，林女發現李男坐在自家後方的排水溝箱涵大石頭上，她起先不以為意，但近中午時發現他倒在排水溝內，緊急通知李男朋友並報案，但李男已氣絕多時。

新竹地檢署檢察官陳中順昨天下午與法醫楊敏昇會同警方到場勘驗，初步排除他殺。但因謝男指稱撞車時駕駛人是李男，檢警將解剖查明李男真正死因，並釐清實際由誰駕駛和李男體內有無酒精反應。

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  • 李男座車前擋風玻璃明顯有2個「人頭」的撞痕。（記者黃美珠攝）

    李男座車前擋風玻璃明顯有2個「人頭」的撞痕。（記者黃美珠攝）

  • 發生車禍後一度找不到人的李男，昨天中午被發現時已經沒有氣息，死因待解剖釐清。（記者黃美珠翻攝）

    發生車禍後一度找不到人的李男，昨天中午被發現時已經沒有氣息，死因待解剖釐清。（記者黃美珠翻攝）

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