〈北部〉10月8日見》海洋野餐日 在潮境公園

2016-09-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕TLC旅遊生活頻道去年首次與基隆市政府合作舉辦「海洋野餐日」活動，深受好評，TLC近日宣布，第二屆野餐日活動將於十月八日在潮境公園舉行，邀民眾前來野餐，也飽覽基隆海景風光，免費入場。

TLC去年在基隆潮境公園舉辦全台第一場海洋野餐日，「雙廚出任務」的兩位大廚陳義中（Joel）與劉永偉（Soac）與民眾趣味互動，大獲好評，十月八日持續在潮境公園舉行野餐日活動。

TLC表示，十月八日當天只要穿上藍、白色的海洋色系服裝，即可享海科館主題館門票半價優惠，一次購買四張門票，還加贈TLC野餐墊，數量有限，送完為止。

海科館公關吳翎禎表示，今、明（十六、十七日）兩天在國際會議廳邀請到紙風車劇團演出《福爾摩莎我的家》劇碼，全程免費觀賞，且這兩天十二歲以下兒童均享主題館免費進館優惠。