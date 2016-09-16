| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉10月8日見》海洋野餐日 在潮境公園

2016-09-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕TLC旅遊生活頻道去年首次與基隆市政府合作舉辦「海洋野餐日」活動，深受好評，TLC近日宣布，第二屆野餐日活動將於十月八日在潮境公園舉行，邀民眾前來野餐，也飽覽基隆海景風光，免費入場。

TLC去年在基隆潮境公園舉辦全台第一場海洋野餐日，「雙廚出任務」的兩位大廚陳義中（Joel）與劉永偉（Soac）與民眾趣味互動，大獲好評，十月八日持續在潮境公園舉行野餐日活動。

TLC表示，十月八日當天只要穿上藍、白色的海洋色系服裝，即可享海科館主題館門票半價優惠，一次購買四張門票，還加贈TLC野餐墊，數量有限，送完為止。

海科館公關吳翎禎表示，今、明（十六、十七日）兩天在國際會議廳邀請到紙風車劇團演出《福爾摩莎我的家》劇碼，全程免費觀賞，且這兩天十二歲以下兒童均享主題館免費進館優惠。

廣告
  • LC旅遊生活頻道去年首次與基隆市政府合作，在潮境公園舉辦「海洋野餐日」活動，深受好評，今年相約10月8日見！圖為去年畫面。（資料照，記者林欣漢攝）

    LC旅遊生活頻道去年首次與基隆市政府合作，在潮境公園舉辦「海洋野餐日」活動，深受好評，今年相約10月8日見！圖為去年畫面。（資料照，記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
談判助威 檳榔攤藏2槍33彈

桃園市警局蘆竹分局偵查隊根據線報，昨清晨6點拂曉搜索蘆竹區南祥路一處鐵皮屋的檳榔攤，查獲2把改造手槍及33顆子彈，逮捕吳姓、郭姓男子到案，郭男還是傷害罪通緝犯，2人應訊都否認持有槍彈，訊後被依違反槍砲…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：〈北部〉10月8日見》海洋野餐日 在潮境公園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.