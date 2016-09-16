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〈北部〉老街拚文創》福神弄龜 頭城今天踩街

2016-09-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮公所舉辦的「二○一六福神弄龜」，昨天於頭城商場登場，活動共兩天，第一天由南、北福德祠隊趣味競賽，今天則有公所與各里各社區自行製作「創意造型龜」（見圖，記者林敬倫攝）進行踩街，鎮公所表示，希望「福神弄龜」，能夠發展成為頭城鎮特有的文化創意活動，帶動頭城老街的文藝復興能量。

今年是頭城第二度舉辦「福神弄龜」活動，鎮長曹乾舜指出，公所當初為了辦一個有頭城老街特色的活動，才開始規劃「福神弄龜」，結合老街中南、北福德祠與位於老街正中央的媽祖廟等廟宇元素，讓南、北福德祠組隊競技，邀請媽祖做裁判，就這樣活動宗旨「弄龜拚輸贏，媽祖作裁判」儼然成形。

公所今年也特別安排廿個文創DIY與十二個樂齡攤位，讓民眾免費集點兌換獎品，曹乾舜說，透過這些活動，能促進頭城商場的經濟，並把頭城老街的傳統文化行銷出去。

另外，今天全鎮將有二十八組創意龜隊伍參與踩街，鎮公、各里與社區社團，將拿出自行製作的「創意造型龜」在老街裡遊行，鎮公所表示，會派出評審委員，為每一隻「創意造型龜」與隊伍進行評分，有創意與團隊造型兩項評分項目，前三名分別可以得到五千、三千與一千元的獎金。

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  • 頭城「2016福神弄龜」公所與各里都將拿出自行製作的「創意造型龜」，今天踩街比美。（記者林敬倫攝）

    頭城「2016福神弄龜」公所與各里都將拿出自行製作的「創意造型龜」，今天踩街比美。（記者林敬倫攝）

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