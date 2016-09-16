〈北部〉基隆有標章的海味 打進超商通路

2016-09-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市是台灣漁業重鎮，也是鯖魚、胭脂蝦等漁獲的主要來源，市府、區漁會為擴大推廣基隆在地海味，首度和統一超商攜手合作，即日起推出黃金蟹、小卷、大明蝦等在地漁產預購，不用出遠門即可享用美味新鮮的海產。

區漁會總幹事陳文欽指出，與統一超商合作推出「秋蟹．海鮮預購」，訴求漁會嚴選、產地直送，即日起到十二月六日，只要到住家附近的統一超商訂購，約三到五天就能拿到經漁會嚴選、檢驗合格、認證的最鱻漁產品，省時方便有保障，在家也能品嘗到優質海鮮。

市府表示，鯖魚的捕獲量及卸貨量，以基隆八斗子漁港為最，佔全國產量七成，胭脂蝦有八成來自正濱漁港，大明蝦最大的產地，就在彭佳嶼海域。

產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀說，這一期基隆主打黃金蟹、小卷、透抽、大明蝦，這四樣產品都是來自漁會輔導的產銷班供貨，且都通過基隆市農漁產品產地生鮮標章認證，上頭有漁船代號，可循線掌握魚貨來源，落實從產地到餐桌，產銷供應鏈的食品安全管控。