〈北部〉申報不實落差 基隆農林漁牧產值大衰退
2016-09-16
〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院主計總處調查，基隆市去年的農林漁牧產值跌破四十億元，比前年一百億餘元衰退達六成以上，基隆市政府產業發展處長林福來坦言，以前的數字是概估，前年下半年才開始真正落實控管統計，去年起才是實際的數字。
主計總處公布 大減六成二以上
根據主計總處公布的數據，基隆市前年的農林漁牧產值首度突破百億，來到一○二億三千五百餘萬元，其中有高達九十九．五％、一○一億八千五百餘萬元是漁產產值，也是漁產產值首次突破百億元，農產產值二千八百餘萬元，畜產產值二千一百餘萬元，僅各佔○．二八％及○．二一％。
近日主計總處最新公布的統計資料，基隆市的農林漁牧產值竟跌破四十億，僅剩三十九億四千五百餘萬元，大減六成二以上，主因也是佔九成以上產值的漁產產值，從百億嚴重衰退至近三十九億元。
產發處：去年產值才符合實際
產業發展處長林福來說，早期申報的是未審慎評估的數字，這幾年每年的漁獲噸數都在五萬四千噸上下，增加不多，但申報的單價太高，與實際情形不符，才會出現這麼大的差距。
以基隆漁獲大宗鯖魚為例，前年申報每斤價格是一百二十元，但實際上每斤僅有四十元，價差達三倍，「當初沒有控管，數字是虛的」林福來指出，前年底開始有要求落實數字統計，因此，去年的產值才符合實際。
林福來表示，受到今年初寒害影響，今年每一季的飛魚卵、黃金蟹、煙仔虎等漁獲都較晚報到，產量也衰退，預估今年的產值將比去年更少，將持續輔導建立漁產品牌，增加行銷推廣通路，提升價值。
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