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〈北部〉鐵路花東線》水淹鐵軌 花東線富里段搶通

2016-09-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕掃到颱風尾！台鐵花東線富里─東竹間一○四K+三○○處，前天才因莫蘭蒂颱風導致水圳水位暴漲，掏空路基導致中斷、至傍晚才搶通，昨天下午再度因降雨導致水圳大水淹過軌道路面，從昨天傍晚四點四十分起斷電搶修，直到晚間六點二十五分搶通！

台鐵表示，昨天下午四點富里道班通報，該路段因下大雨，水利會灌溉水圳再度暴漲、淹水超過軌道路面，導致道碴流失、PC枕木裸露，四點四十分封鎖斷電搶修！

花蓮運務段表示，由於路線中斷，導致北上、南下共五列車，包括南下四二六次太魯閣號暫停東竹站、南下三二四次自強號暫停玉里站、六四二次南下莒光號暫停東里站；北上四二七次自強號及北上四三一次普悠瑪號暫停富里站，等候軌道修復。

台鐵表示，由於道碴車就在富里站，加上水已退去，已就近調派搶修，於晚間六點二十五分搶通！

另外，花東線台東瑞源至關山間一三○K+九○○至一三一K處，昨天下午因大雨淹水超過軌面導致路線中斷，經工務搶修，也已於傍晚五點五十七分恢復正常行駛。

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  • 台鐵富里東竹區間104K+300，2天內淹水2次，pc枕木裸露。（台鐵提供）

    台鐵富里東竹區間104K+300，2天內淹水2次，pc枕木裸露。（台鐵提供）

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