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中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
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〈北部〉中橫公路》太魯閣至洛韶 恢復單線通車

2016-09-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕莫蘭蒂颱風走了，颱風尾巴仍盤繞不去，台八線中橫公路花蓮秀林鄉區路段前晚持續降雨，公路總局、警方昨上午巡察發現多處坍方落石，經搶修已於昨天下午一點開放太魯閣（一八七K）至洛韶（一五三K）單線雙向通車，讓天祥地區八十名受困遊客及飯店員工終於可以下山。

太魯閣起仍實施夜間預警性封路

台八線中橫公路降雨不斷，三天來山區豪雨超過七百毫米，是全台降雨最高的地區，公路總局昨一早巡察道路狀況，發現沿線一五二K、一六五K、一八三K等多處路面都有落石，調度怪手、山貓等機具搶修後狀況排除，公路總局洛韶工務段表示，台八線太魯閣至洛韶（一五三K）於昨天下午一點單線雙向通車！公路總局考量夜間視線不佳，加上山區夜間容易起霧，昨晚間七時以後，台八線從太魯閣起仍實施預警性封路。

此外，公路總局洛韶工務段昨天上午公路局巡察發現，台八線一三七K慈恩發生大坍方，土石量約四千立方米。公路總局表示，一三七K邊坡土石脆弱，從今年四月就已多次坍滑，雖然公路局五月進行刷坡工程，仍不敵莫蘭蒂帶來豪大雨，工程人員目前全力搶修中，估計今天上午八時恢復通行。

段長張宇博說，昨天山區工程師及包商搶修人員都無法返家過中秋節，持續堅守山區進行落石排除及搶修工作。

公路總局呼籲民眾，台八線中橫公路由於連日豪雨、山區邊坡含水量很高，隨時可能有落石坍方意外，建議民眾非必要不要開車入山；並建議低底盤車輛、甲類大客車不要進入，以免小型落石導致車輛底盤損傷、受困。

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  • 莫蘭蒂颱風為花蓮縣帶來大雨，造成台8線中橫公路多處落石坍方，太魯閣至洛韶間陸續搶通。（公路總局提供）

    莫蘭蒂颱風為花蓮縣帶來大雨，造成台8線中橫公路多處落石坍方，太魯閣至洛韶間陸續搶通。（公路總局提供）

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