〈北部〉車潮未爆量》雪隧小塞 蘇花算順暢
〔記者林敬倫、花孟璟／綜合報導〕昨天為中秋節連假第一天，高公局及公路總局原本預估國五、蘇花公路南下會湧現車潮，但高公局指出，由於受到莫蘭蒂颱風的影響，天候不佳，國五車流比預期來的少，雪隧下午才湧現車流，平均時速約四十公里；公路總局也表示，蘇花公路早上有零星落石，但隨即被排除，車流沒有預期的多。
蘇花公路因應中秋節假期，雖沿線持續降雨仍未封路，昨天下午一六九．三K花蓮仁清隧道附近路段，二時許有重逾數噸的巨大落石掉落，導致蘇花交通一度中斷，後方車流大排長龍！所幸下午四點多狀況排除，恢復正常通車。
昨天上午，莫蘭蒂颱風雖已遠離，但外圍環流仍為宜蘭帶來間歇性雨勢，高公局坪林行控副主任藍如萍表示，原本預估昨天早上國五南下就會湧現車流，但受到天氣影響，加上七點到中午十二點的高乘載管制，昨早除南港系統接國五路段壅塞外，其他路段行車均順暢，平均車速可達八十公里。
藍如萍說，到了下午，天氣好轉，加上高乘載管制解除，國五南下開始湧現車潮，雪隧內平均時速剩四十公里，但出了雪隧行車就變得順暢，因車流增加，高公局也進行匝道儀控，控制進入國五的車流。
藍如萍表示，今天國五還是以南下車流較多，接下來兩天則是北上會湧現車潮，但馬勒卡颱風接力影響台灣，後續幾天國五的車況，仍要視天氣狀況而定。
至於蘇花公路的部分，公路總局南澳工務段長陳文昌說，蘇花公路早上有局部小雨，部分路段有零星落石，但工程維護包商已立即排除，昨天車流受天氣影響，比預期來的少，雙向行駛均相當順暢，預估明天車流也不會多，可能要到十八日下午，北上才會有車潮。
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