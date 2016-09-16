〈北部〉雙颱連襲 雪霸繼續封山

2016-09-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應強颱莫蘭蒂颱風來襲，雪霸國家公園管理處日前宣布生態保護區各登山路線停止入園，莫蘭蒂颱風警報已解除，但「馬勒卡」跟進，中央氣象局不排除發布海上警報，雪霸處考量遊客安全，持續封山，共計兩百八十一隊、一千零四十人受影響，取消登山行程。

內政部保七總隊第五大隊說，莫蘭蒂颱風來襲期間，雪霸園區雖然未傳出明顯災情，但仍須進行颱風後各步道安全檢視，加上馬勒卡持續逼近，氣象局研判東北部和北部陸地受影響較大，雪霸處決定持續封山，不開放。

中秋四天連假，不少山友、遊客規劃入雪山，共有兩百八十一隊、一千零四十人申請登山，但因颱風來襲，經保七總隊第五大隊員警與雪霸處人員聯繫勸導後，取消行程。

保七總隊第五大隊說，為了安全，待雪霸處公布開放申請入園之後，再前往也不遲，「山永遠都在」，切勿急於一時，以免危害自身安全，讓親友擔心，也耗費救災救護資源。