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〈北部〉竹北》紅磚人行道「漆」騙人 掉漆露餡？

2016-09-16

縣府：混凝土壓花上色 非鋪磚

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市興隆路人行道的「紅磚」被投訴，竟是「噴漆的」，磨損後就露餡！新竹縣政府工務處解釋，人行道採「壓花地坪工法」，先鋪混凝土再上色，因車輛輾壓等因素而色澤脫落，若磨損程度有礙通行安全會修復。

工務處養護科說，竹北市興隆路人行道於九十六年闢建，原本就是採取彩色壓花地坪的硬底工法，先鋪混凝土，表面整平後，再壓花、塗上紅色，兼具美觀功能；使用一段時間後，表面會因為汽、機車輾壓等因素而脫落、破損。

養護科說，由內政部開發的新竹高鐵特定區，區內人行道多採軟底工法，在原砂土上方先鋪一層級配，再鋪設透水磚，透水性雖好，但下方砂土容易遭到沖刷，反而造成表面不平整，砂土若淘空嚴重，更有可能造成行人掉入坑洞受傷，過去就有受傷民眾因此申請國賠。

養護科說，目前，縣治區的人行道多採壓花地坪的硬底工法，比透水磚更耐久，費用低，而且壓花造型多樣；壓花地坪若表面耗損嚴重，妨礙通行安全，將辦理修復工程。例如興隆路經國橋下南側人行道以東，鋪面多處破損，今年已重新鋪設。

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  • 新竹縣竹北市民反映，竹北興隆路人行道的「紅磚」竟是噴漆的，磨損掉色有礙觀瞻？縣府則說，人行道並非鋪磚，而是是採壓花地坪工法，因車輛輾壓等因素，顏色因而脫落。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市民反映，竹北興隆路人行道的「紅磚」竟是噴漆的，磨損掉色有礙觀瞻？縣府則說，人行道並非鋪磚，而是是採壓花地坪工法，因車輛輾壓等因素，顏色因而脫落。（記者廖雪茹攝）

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