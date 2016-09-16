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〈北部〉有沙灘有觀景台》關西廢墟 變身賞景秘境

2016-09-16

〔記者黃美珠／關西報導〕歷經地震等天災，崩塌到只剩一道門樓的老紅磚屋，經過陶藝創作者賴傳莊的巧思，廢墟重生！

「關西石店子之冶．茶四九」陶藝工作坊主人賴傳莊，先是利用漂流木、竹筒、植草磚，把閒置老屋變成充滿裝置藝術想像的捏陶工作坊，接著又把工作坊原本只有一道紅磚門樓和無數垃圾的後院，變成鋪滿細砂石的「沙灘屋」，屋上的平台則可供白天望遠、晚上觀星。

賴傳莊還把廢棄老屋的樑柱化身成瓜棚支架，讓山苦瓜恣意攀爬生長，形成綠色天花板，棚下則成了泡茶、閒談的好地方。

門樓後約兩坪大空間，賴傳莊將清洗乾淨的碎砂石鋪上地板，赤腳踩踏，就像是漫步沙灘。屋上有觀景台，白天可遠眺田野，晚上無光害，是觀星的好所在。

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  • 陶藝創作家賴傳莊把人家崩塌的廢墟巧手大改造，變成讓人眼睛一亮的休憩角落。（記者黃美珠攝）

    陶藝創作家賴傳莊把人家崩塌的廢墟巧手大改造，變成讓人眼睛一亮的休憩角落。（記者黃美珠攝）

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