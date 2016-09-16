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〈北部〉羅馬公路新路標》廢排氣管 變身「白鶴」迎賓

2016-09-16

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣有「羅馬公路」美名的一一八號縣道，最近在三十．三公里的東光里路段，出現了長約兩百公尺、一群用排氣管做成的白鶴，當地的顯伯公廟還闢了一個「百鶴園」讓眾鶴群聚，成了另類的裝置藝術。

這群白鶴姿態各異，維妙維肖，有遊客參觀時，忍不住順手捉起一隻小蟲，像餵食般塞向白鶴長喙。關西鎮東光里長葉明璋說，創意來自社區發展協會理事長游興財，實際動手做的則是總幹事范揚清。

葉明璋說，東光里內有個白鷺鷥聚居的「千鶴湖」，白鷺鷥在客語叫做「白鶴」，而鶴又象徵長壽，正是關西長壽鄉的代表，於是以此發揮創意，拿排氣管、機車油箱廢物利用，製作了五十一隻白鶴。游興財說，這項計畫獲得水保局的支持、補助，希望白鶴能成為東光里的吉祥物。

范揚清說，最大的白鶴在顯伯公廟入口處，用機車油箱做成，高約一．三公尺，其他的則從四十到一百公分高不等。目前還在努力創作另外五十隻，準備擺放在顯伯公廟旁的生態步道，讓周邊成為名符其實的「百鶴園」！

范揚清說，為了做出栩栩如生的白鶴，花了不少時間觀察小白鷺、牛背鷺覓食、飛翔與互動。從裁切、電焊到上漆，每隻平均約費時一小時完成；為了讓白鶴姿態、神情各不相同，且貼近真實，光是細頸就至少裁切、電焊各兩次。看到有人拿小蟲餵仿真白鶴，內心湧起很大的滿足感。

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  • 新竹縣關西鎮東光社區發展協會總幹事范揚清（前蹲者），向訪客和社區居民解說他如何用排氣管，做出一隻隻姿態各異的「白鶴」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮東光社區發展協會總幹事范揚清（前蹲者），向訪客和社區居民解說他如何用排氣管，做出一隻隻姿態各異的「白鶴」。（記者黃美珠攝）

  • 最大隻的「白鶴」位於「顯伯公」廟入口處，高約1.3公尺，身體以廢棄機車油箱做成。（記者黃美珠攝）

    最大隻的「白鶴」位於「顯伯公」廟入口處，高約1.3公尺，身體以廢棄機車油箱做成。（記者黃美珠攝）

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