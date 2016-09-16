〈北部〉公館獨老過中秋 志工辦桌請客

2016-09-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣溫馨廚房公館站、中華牧羊人青少年關懷協會與石墻社區發展協會、育民高級工業家事職業學校、育達科技大學、阿海廚房、山城愛樂口琴團等團體一百多名志工，於昨天中秋節舉辦「中秋關懷獨老圍爐辦桌餐會」，陪伴社區獨居老人吃飯，讓長者們在佳節也能感受到社會溫情。

活動召集超過一百人當志工，從準備食材、料理都一手包辦，與長者溫馨過中秋。

計畫聯絡人李孝明說，活動由溫馨廚房公館站發起，結合在地資源，服務對象為公館鄉福基村、福星村、福德村、石墻村、開礦村的獨居老人。由青少年、學生當起小廚師，下廚做料理給長輩吃，全餐共十道菜，另有餐前甜點，老人們都吃得相當開心。

志工們也替長輩們量血壓、身高、體重，陪長輩話家常，還安排口琴演奏、帶動唱，讓參與活動的每個人都度過一個難忘又有意義的中秋節。