〈北部〉浣熊猩猩過秋節 大嗑動物月餅

2016-09-16

〔記者王駿杰／竹市報導〕中秋加菜！昨天是中秋節，新竹動物園為動物們加菜，除了特製用料天然、實在的「動物月餅」，還有應景水果柚子，讓小動物們手腳並用，大快朵頤。

新竹動物園說，特別準備的動物月餅，有浣熊最愛的地瓜蛋黃口味、專屬黑肚綿羊的新鮮牧草生菜沙拉口味，還替紅毛猩猩及猴子們準備了應景水果柚子，讓動物們過節嚐鮮，也讓伙食增添多樣性。

園方說，可愛的母紅毛猩猩Yoyo一拿到柚子，就手腳並用剝開，大口品嚐。原本就不愛活動的公紅毛猩猩阿寶，為了品嚐柚子的美味，竟也配合保育員移動身體，保育員希望藉此幫阿寶甩掉一些贅肉。

浣熊們則只喜歡啃咬柚子的種籽，而且還是改不掉把食物拿到水裡搓搓洗洗的可愛習慣，模樣超萌。

園方說，柚子雖含豐富維他命C及膳食纖維，營養美味，但熱量高，不易消化，不宜過量攝取，因此，只讓動物們「淺嚐即止」。

新竹市長林智堅說，新竹動物園是連假外出、親近自然的好去處，但提醒遊客，全園禁止餵食動物，以免動物們吃到不適合的食物，可能造成生病、不適。