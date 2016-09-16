〈北部〉留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊

2016-09-16

預計這學期 就可以成軍

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣國小足球隊實力堅強，頭份市尖山國小更是戰績輝煌，但長久以來，縣內高中職沒有足球隊，培養出來的「好腳」，往往被他縣市接收，在縣內體育界人士奔走、努力下，國立苗栗農工將成立足球隊，縣內三級足球也儼然成形，期盼留下苗栗優秀足球好手。

苗栗縣目前有尖山、蟠桃、建國、錦水、外埔與士林等六所國小有足球隊，國中則只有造橋大西國中有足球社團，小選手畢業後，不是被迫放棄足球夢，就是得離鄉背井，到外縣市有足球隊的國中就讀。

苗栗縣體育會足球委員會主委劉恆亮說，加上縣內高中職沒有足球隊，這群到外縣市讀國中的選手，畢業後，自然再轉往有足球隊的高中職，不可能回流，縣內根本留不住好選手。

不過，經過縣府與體育界人士奔走，苗栗農工確定將成立足球隊，劉恆亮說，日前與縣府教育處體健科長李元友等人拜會苗農校長陳進通，陳校長為了地方足球運動發展，全力支持成立足球隊。

苗農學務處體育組長曾義財說，苗農有足夠場地，也有足球專長師資，加上不少在校生來自足球推廣的國中小，條件足夠，今年八月已帶領喜愛足球的學生參加比賽，預計這學期，苗農足球隊就能成軍。

讓三級培訓 有升學管道

「苗栗縣三級足球隊成型，造福縣內子弟，這是喜事！」劉恆亮說，尤其高中職學校，在學生運動培訓三級制中，扮演關鍵角色，宜蘭高中、花蓮農工都有足球隊，讓宜蘭、花蓮成為足球強縣，而且有了高中職足球隊升學管道，國中端自然會跟進發展。

劉恆亮說，縣內培養出不少足球好手，現任職台電公司的邱育宏，是國家隊守門員；柯昱廷、陳昭安也分別在中國的超級、甲級職業足球聯盟拚戰。他期許，苗栗農工能扮演縣內三級足球運動領頭羊角色，留住苗栗優秀足球人才。