〈北部〉宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作

2016-09-16

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生呂亞庭與老師林念鞍、鄭雅芳，以共同設計製作的「湯椅」參加「宜蘭椅設計大賞」競賽，從來自各國的五百多件作品中脫穎而出，獲得創意組佳作及一萬元獎金。三人表示，「湯椅」以宜蘭的溫泉及冷泉為發想，透過泡湯常用的檜木桶意象，讓小朋友端坐椅子時，能夠體驗泡湯氛圍。

校方表示，「宜蘭椅設計大賞」由宜蘭縣政府文化局主辦，以城市作為設計競賽的品牌，也是少數以「兒童椅」為主題的設計競賽；「湯椅」由宜蘭溫泉、冷泉作為發想元素，使用泡湯常用的檜木桶意象，另搭配龜山島造型抱枕及波浪造型坐墊，呈現出宜蘭的好山好水。

呂亞庭說，模型製作過程相當繁複，需要結合木工技術與車縫工法，在老師指導協助下，才能呈現作品最好的一面。