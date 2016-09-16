〈北部〉中壢封街烤肉 8千多人同樂
2016-09-16
〔記者李容萍／中壢報導〕中秋節是闔家團圓節日，你烤了沒？大家一起烤肉才「揪咪」！
桃園市新都心生活文化協會昨天聯合中壢區公所周邊的十六個社區，一早在老街溪舉辦飆汗老街溪親子路跑，下午在六和路封街辦理市集與聯合烤肉晚會，吸引八千多人在大街上同「烤」，樂趣無窮。
市長鄭文燦一早到老街溪陪跑，他說，金華里、新街里是中壢區最中心的里，金華里還是環保局指定的「低碳示範社區」，除了推動太陽能、綠美化，市府也會在都心推廣低碳綠建築，讓當地成為桃園的環保教育示範社區；市議會議長邱奕勝、立委吳志揚、陳學聖等人昨晚也與居民一起烤肉、賞月、看表演同樂。
新都心生活文化協會理事長謝岩介表示，該協會於九十二年創會時，結合公所周邊社區首度舉辦萬人封街烤肉，獲廣大回響，超過萬人參加烤肉賞月，讓氣氛HIGH翻天。之後每年中秋節，萬人封街烤肉成了居民期盼的重要活動，九十七年間為了響應節能減碳曾停辦一年，隔年復辦後活動規模雖然縮小，但三年來住戶報名又趨踴躍，再度成為鄰里間連絡感情的重要活動。
謝岩介說，昨天十六個社區的居民一起關燈、關冷氣、關瓦斯，扶老攜幼到樓下的馬路上吃團圓飯、看表演，共同占領六和路三個小時，左右鄰居還有外籍友人揪團陸續生火烤肉，很快的整條街就肉香四溢，讓經過的民眾直呼好香、好羡慕。
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