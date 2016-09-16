〈中部〉旱溪水利園區 南區休閒新亮點
2016-09-16
〔記者黃鐘山／台中報導〕旱溪整治工程再下一城！南區積善橋至中投公路右岸，原本乏人管理，被譏諷是「荒郊野外」，經立委黃國書爭取，水利署第三河川局投入六千萬元改造，相關工程已陸續完成。美輪美奐的旱溪排水水利園區，足可媲美日本兼六園，成為附近居民散步休閒的好去處。
隔著一座橋，卻有南轅北轍的景觀！旱溪國光橋至積善橋河段，三河局推動「康橋計畫」後大變身，成為當地新興休憩景點；而積善橋到中投公路間河段，三河局雖然也設置三處公園，卻缺乏管理，當地居民抱怨雜草太長、有蛇蟲出沒，甚至譏諷有如「荒郊野外」，幾乎沒人敢前往。
黃國書二月間邀集三河局、台中市政府、東南區市議員會勘，三河局隨後進行區域排水整修補強工程、生態綠地整治等，目前陸續完工；位於中投公路底下連接樹木銀行的生態綠地，則以黃國書的建議正式命名為「旱溪排水水利園區」。
三河局表示，生態綠地不僅將被縱火焚毀的涼亭復原，也新增連接水利園區與樹木銀行的步道，連同自積善橋延伸至中投公路底下的人行步道，總經費六千萬元，預定近期啟用，提供民眾休閒。後續則由三河局撥經費給市府水利局維護，也將開放社區居民認養，一起打造旱溪右岸景觀。
黃國書表示，很高興看到旱溪右岸有了新風貌，提供附近居民運動遊憩地點。旱溪右岸有非常好的景觀條件，「旱溪排水水利園區」更不輸給日本三大名園之一的「兼六園」，有關單位必須落實後續的維護管理，讓整體環境能向上提升。
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