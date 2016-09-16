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〈中部〉台中-大分開航 直飛九州溫泉鄉

2016-09-16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中直飛九州！台中市與日本大分縣近年關係友好，華信航空開闢台中至大分定期航班，十五日於台中機場舉行開航儀式，滿載一五八名旅客飛至大分泡湯觀光，每週四、日共飛航兩班，藉由「中進中出」的優勢，引領九州旅客暢遊中台灣。

每週2班 引領日客暢遊中台灣

大分地處北九州，是日本知名溫泉鄉，擁有全日第一的溫泉湧出量，鄉野風景優美。別府、湯布院溫泉在台灣都具有高知名度。昨日市府與華信特別準備芋頭酥、彩繪機撲克牌及花博毛巾等伴手禮送給兩地首航旅客。

台中市觀旅局局長陳盛山指出，配合彩繪機首航大分宣傳花博，開啟兩地歷史性直航對飛，即日起，台中、大分每週四、日共飛航兩班，結合已發行「中台灣好玩卡」，串聯中台灣七縣市的食、宿、遊、購等觀光業的優惠，引領日客暢遊中台灣。日本大分縣有「日本第一溫泉縣」的美稱，台中市也有溫泉觀光景點，兩地溫泉業者已交流一年多，未來大分縣的車站與公共場所也能看到台中的宣傳廣告，更期盼兩地能輪流舉行自行車節。

華信航空總經理韓梁中說，華信是台灣唯一直飛大分的航空，除了讓旅遊團行程更多元，也推出兩人成行每人六千三百元起的促銷價，並規劃四天三夜之旅，搶攻賞楓與泡湯市場，自由行旅客可利用北九州巴士三日券暢遊北九州。

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  • 華信航空贈送大分首航旅客伴手禮。（記者張軒哲攝）

    華信航空贈送大分首航旅客伴手禮。（記者張軒哲攝）

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